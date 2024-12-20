В Армия+ добавили новый метод защиты данных и автоматическую проверку статуса военных

500 000 военных получили улучшенную версию Армия+ с усиленной защитой.

Фото: mod.gov.ua

Министерство обороны Украины сообщило об обновлении приложения Армия+, которое решает проблему частых автоматических выходов и повторных авторизаций. Нововведение включает улучшенное криптографическое шифрование данных, что повышает их безопасность.

Улучшенная безопасность: Благодаря криптографии данные пользователей надежнее защищены. Активные пользователи, которые входят в приложение хотя бы раз в месяц, больше не должны проходить повторную авторизацию.

Новый функционал: В приложении теперь будет храниться информация для электронных рапортов, включая Армия ID командира или название должности, что упрощает подачу документов.

Автоматическая проверка статуса: Новый алгоритм быстрее проверяет статус военнослужащего, что уменьшает нагрузку на операторов и ускоряет процесс авторизации.

Сейчас приложение используют более 500 тысяч военнослужащих. Его механизм периодического удаления данных был создан для защиты информации, но требовал повторной авторизации. Обновление устраняет этот недостаток для активных пользователей, сохраняя высокий уровень безопасности.

«Мы получили много комментариев и замечаний о необходимости постоянной авторизации в приложении от наших пользователей. Благодаря технологии криптографии мы усилили безопасность данных. И нам уже не нужно требовать повторных авторизаций для активных пользователей. Цифровые сервисы от государства должны быть максимально удобными», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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