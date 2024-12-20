Практика судов
  1. В Украине

В Армия+ добавили новый метод защиты данных и автоматическую проверку статуса военных

17:36, 20 декабря 2024
500 000 военных получили улучшенную версию Армия+ с усиленной защитой.
В Армия+ добавили новый метод защиты данных и автоматическую проверку статуса военных
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины сообщило об обновлении приложения Армия+, которое решает проблему частых автоматических выходов и повторных авторизаций. Нововведение включает улучшенное криптографическое шифрование данных, что повышает их безопасность.

  • Улучшенная безопасность: Благодаря криптографии данные пользователей надежнее защищены. Активные пользователи, которые входят в приложение хотя бы раз в месяц, больше не должны проходить повторную авторизацию.
  • Новый функционал: В приложении теперь будет храниться информация для электронных рапортов, включая Армия ID командира или название должности, что упрощает подачу документов.
  • Автоматическая проверка статуса: Новый алгоритм быстрее проверяет статус военнослужащего, что уменьшает нагрузку на операторов и ускоряет процесс авторизации.

Сейчас приложение используют более 500 тысяч военнослужащих. Его механизм периодического удаления данных был создан для защиты информации, но требовал повторной авторизации. Обновление устраняет этот недостаток для активных пользователей, сохраняя высокий уровень безопасности.

«Мы получили много комментариев и замечаний о необходимости постоянной авторизации в приложении от наших пользователей. Благодаря технологии криптографии мы усилили безопасность данных. И нам уже не нужно требовать повторных авторизаций для активных пользователей. Цифровые сервисы от государства должны быть максимально удобными», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Минобороны Армия+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная исполнительная служба продолжает мероприятия по открытию производств, подлежащих немедленному исполнению – Андрей Гайченко

Кроме того, до возобновления работы реестров Министерства юстиции в штатном режиме, ГИС будет совершать исполнительные действия по уже находящимся на исполнении исполнительным производствам.

IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды состоится с 8 по 17 января 2025 года.

Закон об отмене повышения налогов «задним числом» не подписан, так что действующим остается закон о повышении с 1 октября

Верховная Рада приняла закон, отменявший повышение налогов «задним числом» 4 декабря, но по состоянию на 20 декабря он не подписан, что может привести к путанице.

Работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей – Минюст

В связи с кибератакой работа АСИП приостановлена, и исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве.

Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду