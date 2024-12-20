За два дня программы «еКнига» поступило 30 тысяч заявок

Это лишь 10% от общей численности 18-летних украинцев.

Фото: brovary.net.ua

Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщило, что за два дня после запуска программы «еКнига» поступило 30 тысяч заявок от 18-летних украинцев.

Программа «еКнига», которая стартовала 16 декабря, позволяет украинцам, которым исполнилось 18 лет, получить 908 грн через приложение «Дія» для приобретения книг на украинском языке. По словам министерства, количество поданных заявок уже составляет около 10% от общей целевой аудитории.

В ноябре директор Украинского института книги Александра Коваль заявила, что в 2025 году средств программы может хватить только на 50% 18-летних участников. Несмотря на запланированное увеличение финансирования до 372 млн грн, программа охватит молодежь, которой исполнится 18 лет как в 2024, так и в 2025 году.

Глава УИК заверила, что в случае недостатка средств государство найдет способ обеспечить финансирование программы.

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