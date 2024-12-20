Практика судов
  1. В Украине

За два дня программы «еКнига» поступило 30 тысяч заявок

18:25, 20 декабря 2024
Это лишь 10% от общей численности 18-летних украинцев.
За два дня программы «еКнига» поступило 30 тысяч заявок
Фото: brovary.net.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщило, что за два дня после запуска программы «еКнига» поступило 30 тысяч заявок от 18-летних украинцев.

Программа «еКнига», которая стартовала 16 декабря, позволяет украинцам, которым исполнилось 18 лет, получить 908 грн через приложение «Дія» для приобретения книг на украинском языке. По словам министерства, количество поданных заявок уже составляет около 10% от общей целевой аудитории.

В ноябре директор Украинского института книги Александра Коваль заявила, что в 2025 году средств программы может хватить только на 50% 18-летних участников. Несмотря на запланированное увеличение финансирования до 372 млн грн, программа охватит молодежь, которой исполнится 18 лет как в 2024, так и в 2025 году.

Глава УИК заверила, что в случае недостатка средств государство найдет способ обеспечить финансирование программы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Дия книга

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная исполнительная служба продолжает мероприятия по открытию производств, подлежащих немедленному исполнению – Андрей Гайченко

Кроме того, до возобновления работы реестров Министерства юстиции в штатном режиме, ГИС будет совершать исполнительные действия по уже находящимся на исполнении исполнительным производствам.

IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды состоится с 8 по 17 января 2025 года.

Закон об отмене повышения налогов «задним числом» не подписан, так что действующим остается закон о повышении с 1 октября

Верховная Рада приняла закон, отменявший повышение налогов «задним числом» 4 декабря, но по состоянию на 20 декабря он не подписан, что может привести к путанице.

Работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей – Минюст

В связи с кибератакой работа АСИП приостановлена, и исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве.

Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду