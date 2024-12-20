НБУ смягчил ряд валютных ограничений — какие именно

Смягчается запрет на куплю-продажу банковских металлов и продолжается унификация подходов к оплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям.

Национальный банк Украины сообщил, что с 21 декабря вступают в силу изменения по следующим направлениям:

Во-первых, смягчается запрет на куплю-продажу банковских металлов.

Учитывая обращение бизнес-сообщества и тщательный анализ потенциального влияния такого решения на валютный рынок, НБУ позволяет юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям покупать и продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривны.

Проведение соответствующих операций возможно при определенных условиях, подтверждающих потребности компании.

Во-вторых, расширяется разрешение на покупку валюты оператору ядерных установок.

НБУ предусмотрел возможность покупки валюты оператором ядерных установок без учета остатков средств в иностранной валюте, полученных не позднее 31 октября 2024 г. в пределах поступлений по кредитному договору с нерезидентом-кредитором, гарантом по которому является иностранное экспортно-кредитное агентство / иностранное государство через уполномоченное им лицо /иностранное лицо, в состав участников которого входит иностранное государство.

Такие изменения поддержат бесперебойность поставок ядерного топлива, что важно для работы атомных станций и соответственно для энергетической безопасности Украины.

В-третьих, НБУ продолжает унификацию подходов к уплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям.

Нормы оптимизированы таким образом, чтобы все украинские компании, привлекавшие средства для финансирования проектов в Украине через выпуск евробондов, имели одинаковые возможности их возмещения нерезидентам.

Такие переводы могут производиться только за счет собственной иностранной валюты за выполнение ряда условий, определенных в постановлении НБУ.

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