НБУ пом’якшив низку валютних обмежень — які саме

Пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів та продовжується уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями.

Національний банк України повідомив, що з 21 грудня набирають чинності зміни за такими напрямами:

По-перше, пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів.

Ураховуючи звернення бізнес-спільноти та ретельний аналіз потенційного впливу такого рішення на валютний ринок, НБУ дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

Проведення відповідних операцій можливе за певних умов, що підтверджують потреби компанії.

По-друге, розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок.

НБУ передбачив можливість купівлі валюти оператором ядерних установок без урахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих не пізніше 31 жовтня 2024 року в межах надходжень за кредитним договором з нерезидентом-кредитором, гарантом за яким є іноземне експортно-кредитне агентство / іноземна держава через уповноважену нею особу / іноземна особа, до складу учасників якої входить іноземна держава.

Такі зміни підтримають безперебійність поставок ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій, а відповідно для енергетичної безпеки України.

По-третє, НБУ продовжує уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями.

Норми оптимізовано таким чином, щоб усі українські компанії, які залучали кошти для фінансування проєктів в Україні через випуск євробондів, мали однакові можливості їхнього відшкодування нерезидентам.

Такі перекази можуть здійснюватися лише за рахунок власної іноземної валюти за виконання низки умов, визначених у постанові НБУ.

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