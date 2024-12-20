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За два дні програми «єКнига» надійшло 30 тисяч заявок

18:25, 20 грудня 2024
Це лише 10% від загальної чисельності 18-річних українців.
За два дні програми «єКнига» надійшло 30 тисяч заявок
Фото: brovary.net.ua
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомило, що за два дні після запуску програми «єКнига» надійшло 30 тисяч заявок від 18-річних українців.

Програма «єКнига», яка стартувала 16 грудня, дозволяє українцям, яким виповнилося 18 років, отримати 908 грн через застосунок «Дія» для придбання книжок українською мовою. За словами міністерства, кількість поданих заявок уже становить близько 10% від загальної цільової аудиторії.

У листопаді директорка Українського інституту книги Олександра Коваль заявила, що у 2025 році коштів програми може вистачити лише на 50% 18-річних учасників. Попри заплановане збільшення фінансування до 372 млн грн, програма охопить молодь, якій виповниться 18 років як у 2024, так і в 2025 році.

Голова УІК запевнила, що в разі нестачі коштів держава знайде спосіб забезпечити фінансування програми.

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