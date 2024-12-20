В Армія+ додали новий метод захисту даних та автоматичну перевірка статусу військових

Міністерство оборони України повідомило про оновлення застосунку Армія+, що вирішує проблему частих автоматичних виходів і повторних авторизацій. Нововведення включає покращене криптографічне шифрування даних, що підвищує їхню безпеку.
Наразі застосунок використовують понад 500 тисяч військовослужбовців. Його механізм періодичного видалення даних був створений для захисту інформації, але вимагав повторної авторизації. Оновлення усуває цей недолік для активних користувачів, зберігаючи високий рівень безпеки.
«Ми отримали багато коментарів та зауважень щодо необхідності постійної авторизації у застосунку від наших користувачів. Завдяки технології криптографії ми посилили безпеку даних. І нам вже не потрібно вимагати повторних авторизацій для активних користувачів. Цифрові сервіси від держави повинні бути максимально зручними», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.