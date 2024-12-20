В Армія+ додали новий метод захисту даних та автоматичну перевірка статусу військових

500 000 військових отримали покращену версію Армія+ із посиленим захистом.

Фото: mod.gov.ua

Міністерство оборони України повідомило про оновлення застосунку Армія+, що вирішує проблему частих автоматичних виходів і повторних авторизацій. Нововведення включає покращене криптографічне шифрування даних, що підвищує їхню безпеку.

Покращена безпека: Завдяки криптографії дані користувачів надійніше захищені. Активні користувачі, які входять у застосунок хоча б раз на місяць, більше не повинні проходити повторну авторизацію.

Новий функціонал: У застосунку тепер зберігатиметься інформація для електронних рапортів, включно з Армія ID командира чи назвою посади, що спрощує подачу документів.

Автоматична перевірка статусу: Новий алгоритм швидше перевіряє статус військовослужбовця, що зменшує навантаження на операторів і прискорює процес авторизації.

Наразі застосунок використовують понад 500 тисяч військовослужбовців. Його механізм періодичного видалення даних був створений для захисту інформації, але вимагав повторної авторизації. Оновлення усуває цей недолік для активних користувачів, зберігаючи високий рівень безпеки.

«Ми отримали багато коментарів та зауважень щодо необхідності постійної авторизації у застосунку від наших користувачів. Завдяки технології криптографії ми посилили безпеку даних. І нам вже не потрібно вимагати повторних авторизацій для активних користувачів. Цифрові сервіси від держави повинні бути максимально зручними», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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