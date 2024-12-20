В Харьковской области будут судить экс-сотрудницу банка, которая передавала данные с карт клиентов

Экс-сотрудница банка передала реквизиты карт более 100 клиентов, среди которых были внутренне перемещенные лица.

В Харьковской области правоохранители утвердили и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданки, которая передавала данные с карт клиентов.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в марте 2023 года к работнице банка в Чугуеве обратился знакомый, который предложил ей «сотрудничество». Она должна была передавать мужчине реквизиты карт лиц, являющихся клиентами этого банка, фамилию и имя которых он посылал ей в мессенджере. Женщина согласилась с этим.

При этом работница банка подписывала обязательство о неразглашении данных, полученных в ходе работы, однако это ее не остановило осуществлять несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом.

В дальнейшем ее знакомый использовал эти данные в качестве пароля для входа в личный кабинет онлайн-банкинга и выводил деньги.

Правоохранителями установлено, что сотрудница банка передала реквизиты карт более 100 клиентов, среди которых были внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей.

Правоохранители разоблачили злоумышленницу. С места работы она уволена.

Обвиняемую судят в Чугуевском городском суде Харьковской области. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

В настоящее время устанавливаются другие фигуранты указанного уголовного производства.

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