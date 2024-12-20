Практика судов
  1. В Украине

В Харьковской области будут судить экс-сотрудницу банка, которая передавала данные с карт клиентов

23:30, 20 декабря 2024
Экс-сотрудница банка передала реквизиты карт более 100 клиентов, среди которых были внутренне перемещенные лица.
В Харьковской области будут судить экс-сотрудницу банка, которая передавала данные с карт клиентов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области правоохранители утвердили и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданки, которая передавала данные с карт клиентов.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в марте 2023 года к работнице банка в Чугуеве обратился знакомый, который предложил ей «сотрудничество». Она должна была передавать мужчине реквизиты карт лиц, являющихся клиентами этого банка, фамилию и имя которых он посылал ей в мессенджере. Женщина согласилась с этим.

При этом работница банка подписывала обязательство о неразглашении данных, полученных в ходе работы, однако это ее не остановило осуществлять несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом.

В дальнейшем ее знакомый использовал эти данные в качестве пароля для входа в личный кабинет онлайн-банкинга и выводил деньги.

Правоохранителями установлено, что сотрудница банка передала реквизиты карт более 100 клиентов, среди которых были внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей.

Правоохранители разоблачили злоумышленницу. С места работы она уволена.

Обвиняемую судят в Чугуевском городском суде Харьковской области. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

 В настоящее время устанавливаются другие фигуранты указанного уголовного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

прокуратура Харьков

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная исполнительная служба продолжает мероприятия по открытию производств, подлежащих немедленному исполнению – Андрей Гайченко

Кроме того, до возобновления работы реестров Министерства юстиции в штатном режиме, ГИС будет совершать исполнительные действия по уже находящимся на исполнении исполнительным производствам.

IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды состоится с 8 по 17 января 2025 года.

Закон об отмене повышения налогов «задним числом» не подписан, так что действующим остается закон о повышении с 1 октября

Верховная Рада приняла закон, отменявший повышение налогов «задним числом» 4 декабря, но по состоянию на 20 декабря он не подписан, что может привести к путанице.

Работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей – Минюст

В связи с кибератакой работа АСИП приостановлена, и исполнителями применяются альтернативные пути вынесения процессуальных документов в исполнительном производстве.

Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду