Заявки, которые были поданы на возмещение поврежденного имущества к ограничению доступа к реестрам, обрабатываются в рабочем режиме, - сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

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Министерство развития общин и территорий объясняет, как будет работать услуга єВідновлення на период возобновления работы государственных реестров.

Отмечается, что в результате масштабной кибератаки была временно приостановлена ​​работа ряда государственных реестров. В частности, ограничен доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имуществ.

В ведомстве разъяснили важные моменты работы услуги єВідновлення.

- По заявкам на компенсацию за поврежденное имущество:

Заявки, поданные на возмещение поврежденного имущества к ограничению доступа к реестрам, обрабатываются в рабочем режиме.

Новые заявки на возмещение поврежденного имущества не принимаются до возобновления работы реестров.

- По заявкам на компенсацию за уничтоженное имущество (жилищные сертификаты):

Уже поданные заявки от граждан, являющихся единоличными собственниками уничтоженного жилья, могут обрабатываться комиссиями в рабочем режиме благодаря автономной работе Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Для владельцев жилищных сертификатов, уже забронировавших средства по сертификату, срок бронирования будет продлен на период некорректной работы реестров.

Для подачи новых заявлений на восстановление и реализации жилищных сертификатов необходимо дождаться возобновления работы реестров.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.

Кроме того, вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Также Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Добавим, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Вместе с тем, Министерство юстиции Украины 20 декабря опубликовало письмо, в котором разъяснило, как будет происходить совершение нотариальных действий в условиях кибератаки на государственные и единые реестры.

Еще в Министерстве юстиции издали официальное разъяснение, что делать с регистрацией рождений и бракосочетаний в условиях неработающих реестров.

Кроме того, работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей.

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