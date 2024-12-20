Государственная исполнительная служба продолжает мероприятия по открытию производств, подлежащих немедленному исполнению – Андрей Гайченко

Кроме того, до возобновления работы реестров Министерства юстиции в штатном режиме, ГИС будет совершать исполнительные действия по уже находящимся на исполнении исполнительным производствам.

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Несмотря на последствия кибератаки для реестров, государственная исполнительная служба Министерства юстиции продолжает мероприятия по открытию производств, подлежащих немедленному исполнению. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

А именно, это мероприятия по открытию производств относительно:

обеспечения иска,

возобновления на работе,

взыскания алиментов в пределах суммы платежа за один месяц;

присуждения выплаты заработной платы и т. д.

«До возобновления работы реестров Министерства юстиции в штатном режиме, ГИС будет совершать исполнительные действия по уже находящимся на исполнении исполнительным производствам.

В дальнейшем соответствующие документы будут приобщены в автоматизированную систему исполнительного производства. Работаем дальше!» – отметил Андрей Гайченко.

Напомним, как ранее сообщили в Минюсте, работа автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП), в которую исполнителями вносятся сведения обо всех принятых решениях в исполнительном производстве, временно приостановлена ​​в результате целенаправленной кибератаки на государственные реестры, держателем которых является Министерство юстиции.

Вместе с тем, до восстановления работы АСИП все территориальные органы государственной исполнительной службы готовы обеспечить выполнение возложенных задач и не допускать нарушения прав сторон в исполнительном производстве.

Автор: Наталя Мамченко

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