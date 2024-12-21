Украинцам объяснили, что делать, если водительское удостоверение не отражается в Дії и Кабинете водителя

Главный сервисный центр МВД объяснил, что делать, если водительское удостоверение не отображается в Дії и Кабинете водителя.
В ведомстве отмечают, что старые водительские удостоверения не содержат сведений в электронных реестрах, ведь они были сформированы в 2013 году.
«В таких случаях пора задуматься об обмене документа», - заявили в Сервисном центре МВД.
Для этого необходимо обратиться в любой удобный Сервисный центр МВД со следующими документами:
- паспорт;
- идентификационный код;
- водительское удостоверение, подлежащее обмену.
На момент действия военного положения медицинская справка не обязательна.
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