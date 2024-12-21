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Украинцам объяснили, что делать, если водительское удостоверение не отражается в Дії и Кабинете водителя

07:00, 21 декабря 2024
В некоторых случаях украинцам нужно обменять документ, чтобы он появился в Дії и Кабинете водителя.
Украинцам объяснили, что делать, если водительское удостоверение не отражается в Дії и Кабинете водителя
Фото: hsc.gov.ua
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Главный сервисный центр МВД объяснил, что делать, если водительское удостоверение не отображается в Дії и Кабинете водителя.

В ведомстве отмечают, что старые водительские удостоверения не содержат сведений в электронных реестрах, ведь они были сформированы в 2013 году.

«В таких случаях пора задуматься об обмене документа», - заявили в Сервисном центре МВД.

Для этого необходимо обратиться в любой удобный Сервисный центр МВД со следующими документами:

- паспорт;

- идентификационный код;

- водительское удостоверение, подлежащее обмену.

На момент действия военного положения медицинская справка не обязательна.

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