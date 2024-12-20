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Іноді СЗЧ є необхідним через сімейні обставини або неможливість переведення до бажаного підрозділу, — Катерина Черногоренко

18:25, 20 грудня 2024
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко додала, що важливо дати військовим можливість після першого випадку СЗЧ обрати батальйон для подальшої служби.
Іноді СЗЧ є необхідним через сімейні обставини або неможливість переведення до бажаного підрозділу, — Катерина Черногоренко
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Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що трапляються випадки, коли СЗЧ (самовільне залишення частини) є вимушеним. За її словами, це може бути пов’язано з сімейними обставинами або через неможливість переведення до бажаного підрозділу. Про це вона сказала в ефірі "Київ24".

"Тому Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким, якщо військовий самовільно залишає частину, але робить це вперше, він має право без всякої відповідальності повернутись на службу. Тому ми даємо нашим військовим таку можливість - повернутись з СЗЧ зручно та безпечно через застосунок Армія+", - сказала Черногоренко.

Нагадаємо, що у застосунку Армія+ запрацював функціонал, який дозволить військовослужбовцю подати рапорт на поновлення на службі після самовільного залишення частини.

Черногоренко пояснила, що військовий звертається до військової служби правопорядку про те, що він хоче повернутися, є 72 години на те, щоб військова служба дала відповідь. 

"Є 72 години, щоб військова служба провопорядку сказала "так", далі військовий протягом 24 годин прибуває до батальйону резерву і основна задача відновити військового на службі", - додала заступниця міністра оборони.

Крім цього, Черногоренко підкреслила важливість дати військовому можливість обрати батальйон, в якому він бажає нести службу після СЗЧ. 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Відповідний закон №4087-ІХ підписав Президент Володимир Зеленський.

В ДБР запевнили, що військовослужбовцям, які повернуться в частини після СЗЧ до 1 січня, у повному обсязі поновлять пільги, грошове і матеріальне забезпечення, а кримінальну справу щодо них буде закрито.

Зазначимо, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, матимуть право ініціювати своє переміщення між військовими частинами.

Так, Кабмін 13 грудня вніс зміни до постанови від 12 листопада 2024 року №1291 «Про реалізацію експериментального проекту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами Збройних Сил за їх ініціативою».

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військові Армія+

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