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Військовослужбовці можуть через застосунок Армія+ повернутися з СЗЧ – у Міноборони повідомили як

18:04, 18 грудня 2024
Повернутися з СЗЧ можна через застосунок Армія+.
Військовослужбовці можуть через застосунок Армія+ повернутися з СЗЧ – у Міноборони повідомили як
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У застосунку «Армія+» запрацював функціонал, який дозволить військовослужбовцю подати рапорт на поновлення на службі після самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Ми зробили функціонал в Армія+ … для того, щоб військовослужбовець міг ініціювати рапорт на повернення на службу після СЗЧ і зміг оперативно поновитися на службі, повернути собі соціальні гарантії, повернути собі заробітну плату і далі вже в такому статусі повернутися саме в ту військову частину, яку він хоче обрати, де він хоче служити», – сказала Черногоренко.

Вона поінформувала, що після подачі рапорту і його опрацювання військовий отримає повідомлення про прибуття до нової військової частини батальйону резерву.

«Протягом 24 годин військовий отримує повідомлення, що він має прибути до нової військової частини батальйону резерву, їх 17. Це саме ті місця, де швидко поновлять нашого військового на службі. Власне, це тимчасовий пункт, з якого він далі може перевестися в ту військову частину, яку вважає релевантною для себе, де він довіряє командиру, де він довіряє побратимам і може бути вмотивованим. Тобто 72 години на розгляд рапорту, 24 години – на прибуття до батальйону резерву і вже з резервної частини він знову ж таки через Армія+ подає рапорт на переведення до своєї цільової військової частини», – пояснила Черногоренко.

Вона наголосила, що до військовослужбовця, який подав рапорт, жодні санкції не застосовуватимуться.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Відповідний закон №4087-ІХ підписав Президент Володимир Зеленський.

В ДБР запевнили, що військовослужбовцям, які повернуться в частини після СЗЧ до 1 січня, у повному обсязі поновлять пільги, грошове і матеріальне забезпечення, а кримінальну справу щодо них буде закрито.

Зазначимо, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, матимуть право ініціювати своє переміщення між військовими частинами.

Так, Кабмін 13 грудня вніс зміни до постанови від 12 листопада 2024 року №1291 «Про реалізацію експериментального проекту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами Збройних Сил за їх ініціативою».

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військовослужбовці Міноборони Армія+

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