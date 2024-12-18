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Военнослужащие могут через приложение Армия+ вернуться с СЗЧ – в Минобороны сообщили как

18:04, 18 декабря 2024
Вернуться с СЗЧ можно через приложение Армия+.
Военнослужащие могут через приложение Армия+ вернуться с СЗЧ – в Минобороны сообщили как
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В приложении «Армия+» заработал функционал, позволяющий военнослужащему подать рапорт на восстановление на службе после самовольного ухода из части (СЗЧ). Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Мы сделали функционал в Армии+… для того, чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СЗЧ и смог оперативно восстановиться на службе, вернуть себе социальные гарантии, вернуть себе заработную плату и дальше уже в таком статусе вернуться именно в ту воинскую часть, которую он хочет избрать, где он хочет служить», – сказала Черногоренко.

Она проинформировала, что после подачи рапорта и его обработки военный получит уведомление о прибытии в новую воинскую часть батальона резерва.

«В течение 24 часов военный получает сообщение, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва, их 17. Это именно те места, где быстро восстановят нашего военного на службе. Собственно, это временный пункт, из которого он может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя, где он доверяет командиру, где он доверяет собратьям и может быть мотивированным. То есть 72 часа на рассмотрение рапорта, 24 часа – на прибытие в батальон резерва и уже из резервной части он опять же через Армия+ подает рапорт на перевод в свою целевую воинскую часть», – пояснила Черногоренко.

Она подчеркнула, что к военнослужащему, который подал рапорт, никакие санкции не будут применяться.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. Соответствующий закон №4087-IX подписал Президент Владимир Зеленский.

В ГБР заверили, что военнослужащим, которые вернутся в части после СЗЧ до 1 января, в полном объеме возобновят льготы, денежное и материальное обеспечение, а уголовное дело по ним будет закрыто.

Отметим, что военнослужащие, совершившие СЗЧ, будут вправе инициировать свое перемещение между воинскими частями.

Так, Кабмин 13 декабря внес изменения в постановление от 12 ноября 2024 года №1291 «О реализации экспериментального проекта по совершенствованию механизма перемещения военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил по их инициативе».

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военнослужащие Минобороны Армия+

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