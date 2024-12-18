Прокурору припомнили ДТП с пострадавшим – кандидату отказали во внесении представления о назначении на должность судьи

События прошлого не позволили кандидату на должность судьи получить судейскую мантию.

Высший совет правосудия 17 декабря 2024 года отказал во внесении Президенту представления о назначении представителя прокуратуры Евгения Бондаренко на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда.

Соответствующую рекомендацию коллегии ВККС № 3 Совет правосудия начал рассматривать еще в мае.

Впрочем, рассмотрение рекомендации Евгения Бондаренко неоднократно переносилось из-за ряда дополнительных вопросов к кандидату.

Так, к прокурору возникли вопросы в связи с его периодическими увольнениями из прокуратуры с последующим восстановлением на разных должностях, а также поездками в Крым в 2018 году.

Евгений Бондаренко рассказал, что в 2016 году он был уволен из прокуратуры Днепропетровской области в связи с сокращением должности, однако в дальнейшем выиграл судебный процесс и был восстановлен в должности.

В 2018 году Евгений Бондаренко уже по собственному желанию уволился из прокуратуры, поскольку как участник отбора на должности судей местных судов 2017 года рассчитывал быстро стать судьей.

Однако поскольку ситуация с отбором на должности судей в 2019 году «зависла» из-за отсутствия полномочного состава ВККС, Евгений Бондаренко сначала получил право на адвокатскую деятельность, а в дальнейшем вернулся в прокуратуру, но уже на должность прокурора окружной прокуратуры.

Что касается двух поездок в Крым в 2018 году, то, как отметил Евгений Бондаренко, в то время там проживала его мать, которая нуждалась в лечении и решении ряда бытовых вопросов. К тому же, во время указанных поездок Евгений Бондаренко уже не работал в прокуратуре.

Главные претензии к Евгению Бондаренко возникли в связи с неприятной ситуацией, связанной с ДТП с потерпевшим.

В ноябре 2015 года Евгений Бондаренко, находясь за рулем автомобиля Hyundai, в городе Днепр совершил наезд на внезапно выбежавшего на пешеходный переход пешехода. По словам прокурора, Hyundai двигался со скоростью около 60 км/ч.

В результате инцидента пешеход - гражданин Б., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

Было начато уголовное производство, а Евгению Бондаренко пришлось предоставить семье потерпевшего материальную помощь для лечения Б.

Впрочем, члены ВСП обратили внимание, что 11 ноября 2015 года, то есть вскоре после ДТП, автомобиль Hyundai был возвращен прокурору после проведения следственных действий с обязательством, сохранить автомобиль в состоянии, в котором автомобиль оставался после ДТП, до принятия решения в уголовном производстве.

Однако уже 16 ноября 2015 года Евгений Бондаренко обратился с заявлением о необходимости проведения следственного эксперимента по воспроизведению ДТП с использованием его автомобиля, поскольку автомобиль уже находился в ремонте и должен был быть отремонтирован до 20 ноября.

У членов Совета правосудия возник вопрос, почему Евгений Бондаренко приступил к ремонту Hyundai еще до фактического завершения следственных действий.

Евгений Бондаренко рассказал, что обстоятельства дела свидетельствовали о его невиновности, к тому же все автотехнические экспертизы, включая экспертизу КНИИСЭ, в дальнейшем свидетельствовали в его пользу.

В связи с этим члены ВСП обратили внимание, что заключение автотехнической экспертизы все же не является окончательным аргументом для целей уголовного производства. К тому же, спустя некоторое время после ДТП, следователь обратился с ходатайством об аресте автомобиля.

При этом Евгений Бондаренко в начале 2016 года продал Hyundai тестю, то есть отцу жены, всего за 1 гривну.

В результате уголовное производство было закрыто.

Кроме того, в ВСП обратили внимание, что если сразу после ДТП прокурор в уголовном производстве получил статус свидетеля, то в дальнейшем он был признан потерпевшим.

Евгений Бондаренко объяснил это тем, что, находясь в статусе свидетеля, он не мог ознакомиться с материалами уголовного производства, начатого вследствие ДТП. Статус потерпевшего соответственно предоставил ему такую ​​возможность.

В целом, у членов Совета правосудия действия прокурора в своей совокупности вызвали недоумение, вследствие чего Евгений Бондаренко получил единогласный отказ во внесении рекомендации для назначения на должность судьи.

Отметим, что это пятый случай отказа ВСП во внесении представления о назначении на должности судьи в отношении участников «второй группы» отбора на должности судей 2017 года. В частности, отказы во внесении представления ранее получили прокуроры Владимир Францевич, Анна Жук, представитель Налоговой службы Дмитрий Иващенко и адвокат Александр Руденко.

Автор: Вячеслав Хрипун

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