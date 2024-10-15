Кандидату в судді з числа прокурорів пригадали справи брата та помилки в роботі

Суворовський районний суд Одеси поки що залишиться без судді.

Джерело фото - ВРП

Вища рада правосуддя 24 вересня 2024 року відмовила начальнику Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури Володимиру Францевичу у внесенні Президенту подання про призначення на посаду судді.

Рекомендацію від колегії ВККС № 4 для призначення на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси учасник добору на посади суддів 2017 року Володимир Францевич отримав ще 12 березня.

Однак з розглядом рекомендації кандидата Вищою радою правосуддя не склалося з самого початку.

Під час засідань ВРП до прокурора виникали все нові та нові запитання, через що Володимиру Францевичу доводилося надавати чергові пояснення.

Основних претензій до прокурора виникло декілька.

Так, Раду правосуддя зацікавили публікації в одеських ЗМІ щодо діяльності Володимира Францевича на різних посадах в місцевих прокуратурах Одеської області.

Володимиру Францевичу, як і іншим його колегам, приписували нібито участь у рейдерських захопленнях земельних ділянок, зв’язки з забудовниками, службові зловживання тощо.

На свій захист Володимир Францевич повідомив, що вказані публікації фактично мають характер «замовних» публікацій, мета яких полягає у дискредитації як його особисто, так і його колег.

Справа в тому, що тривалий час прокурор відповідав за Білгород-Дністровський район Одеської області, а також курортне селище Затока, яке відоме численними скандалами, пов’язаними з земельними ділянками та забудовами.

За словами прокурора, певні особи, які здійснювали свою господарську діяльність в селищі Затока, були зацікавлені в дискредитації прокурорів, які намагалися їм протидіяти.

Втім, члени ВРП звернули увагу і на не зовсім коректні дії Володимира Францевича як прокурора.

Так, одного разу він пред’явив позов до Затоківської селищної ради та місцевих реєстраторів щодо визнання недійсним свідоцтва про визнання права власності на земельні ділянки та визнання незаконним рішення сільради. Разом з тим прокурор намагався визнати недійсними і свідоцтва на право власності 66 земельних ділянок, які отримали приватні особи для здійснення дачної забудови.

Вказані дії прокуратури породили чутки, що прокуратура нібито діє в інтересах однієї з будівельних компаній, яка хотіла розпочати будівництво у Затоці.

Також у ВРП звернули увагу, що за час роботи в прокуратурі відносно Володимира Францевича один раз проводилася службова перевірка та двічі - службові розслідування.

Особливу «головну біль» Володимиру Францевичу створив двоюрідний брат Андрій Францевич, який працював прокурором однієї з місцевих прокуратур у місті Одеса.

У 2017 році Андрія Францевича звільнили з органів прокуратури за вчинення корупційних правопорушень та витоки службової інформації. Під час відповідних слідчих дій відбулися обшуки і у Володимира Францевича, оскільки у переписці його брата з одним з фігурантів провадження йшла мова про можливий вплив на конкурсну комісію з метою призначення Володимира Францевича на адміністративну посаду в органах прокуратури.

Втім, причетність Володимира Францевича до протиправних дій брата не підтвердилася.

«Я не просив брата вирішувати якійсь свої питання. Він діяв за власною ініціативою. Внаслідок всіх цій подій у мене стався навіть конфлікт з братом», - розповів ВРП Володимир Францевич.

Ще в одному випадку, у тому ж 2017 році, фігурантом кримінального провадження став вже сам Володимир Францевич.

Відносно прокурора виникла підозра, що він надав на роботі фіктивний листок тимчасової непрацездатності, після чого отримав відвідні виплати.

Володимир Францевич повідомив, що листок тимчасової непрацездатності був справжнім, просто його неналежно оформив лікар, а сам Володимир Францевич не звернув увагу на те, як офіційно повинен виглядати листок непрацездатності.

Втім, 27 вересня 2017 року кримінальне провадження відносно Володимира Францевича було закрите за відсутністю складу правопорушення.

Також у Раді правосуддя звернули увагу на дивний судовий процес, який у 2014 році ініціював Володимир Францевич.

Прокурор звернувся до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із заявою про встановлення факту, який має юридичне значення.

Володимир Францевич хотів встановити, що портативний персональний комп'ютер (ноутбук) марки «Dell», який знаходився 24 жовтня 2014 року в службовому (робочому) кабінеті № 2 заступника Білгород-Дністровського міжрайонного прокурора, який розташований на другому поверсі Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури Одеської області не належав йому і не був у нього у користуванні.

Питання з ноутбуком виникло внаслідок того, що Володимир Францевич був винен 5 тис. гривень іншому прокурору. 24 жовтня 2014 року колега почав вимагати повернути борг. Оскільки Володимир Францевич на той час не мав відповідної суми грошей, то «кредитор» почав вимагати надати йому у якості задатку ноутбук марки «Dell», який знаходився у кабінеті Володимира Францевича, але який належав іншій особі.

У підсумку, 4 листопада 2014 року суд встановив, що 24 жовтня 2014 року Володимир Францевич не був власником та не користувався ноутбуком марки «Dell».

Почувши відповіді Володимира Францевича на непрості питання, Вища рада правосуддя 24 вересня 11 голосами вирішила відмовити у внесенні подання про призначення Володимира Францевича на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси.

Ще 5 членів Ради правосуддя проголосували за внесення подання Президенту (Віталій Саліхов, Сергій Бурлаков, Станіслав Кравченко, Інна Плахтій, Олексій Мельник).

Зазначимо, що це вже третя відмова ВРП у внесенні подання про призначення на посаду судді учасника «другої групи» добору 2017 року.

Раніше відмови отримали адвокат, якого Рада правосуддя запідозрила у бажанні приховати «неприємну» інформацію, та представник Податкової служби, до якого виникли претензії у зв’язку з поїздками у Крим та Донецьк.

Автор В’ячеслав Хрипун

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