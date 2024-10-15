Кандидату в судьи из числа прокуроров вспомнили дела брата и ошибки в работе

Суворовский районный суд Одессы пока останется без судьи.

Источник фото - ВСП

Высший совет правосудия 24 сентября 2024 года отказал начальнику Специализированной экологической прокуратуры (на правах отдела) Одесской областной прокуратуры Владимиру Францевичу во внесении Президенту представления о назначении на должность судьи.

Рекомендацию от коллегии ВККС № 4 для назначения на должность судьи Суворовского районного суда города Одессы участник отбора на должности судей 2017 года Владимир Францевич получил еще 12 марта.

Однако с рассмотрением рекомендации кандидата на Высшем совете правосудия не сложилось с самого начала.

Во время заседаний ВСП к прокурору возникали все новые и новые вопросы, из-за чего Владимиру Францевичу приходилось предоставлять очередные пояснения.

Основных претензий к прокурору возникло несколько.

Так, Совет правосудия заинтересовали публикации в одесских СМИ о деятельности Владимира Францевича на разных должностях в местных прокуратурах Одесской области.

Владимиру Францевичу, как и другим его коллегам, приписывали якобы участие в рейдерских захватах земельных участков, связи с застройщиками, служебные злоупотребления.

В свою защиту Владимир Францевич сообщил, что указанные публикации фактически носят характер «заказных» публикаций, цель которых состоит в дискредитации как его лично, так и его коллег.

Дело в том, что длительное время прокурор отвечал за Белгород-Днестровский район Одесской области, а также курортный поселок Затока, известный многочисленными скандалами, связанными с земельными участками и застройками.

По словам прокурора, некоторые лица, осуществлявшие свою хозяйственную деятельность в поселке Затока, были заинтересованы в дискредитации прокуроров, пытавшихся им противодействовать

Впрочем, члены ВСП обратили внимание и на не совсем корректные действия Владимира Францевича как прокурора.

Так, однажды он предъявил иск к поселковому совету Затоки и местным регистраторам о признании недействительным свидетельства о признании права собственности на земельные участки и признании незаконным решения сельсовета. Вместе с тем, прокурор пытался признать недействительными и свидетельства на право собственности 66 земельных участков, которые получили частные лица для осуществления дачной застройки.

Указанные действия прокуратуры породили слухи, что прокуроры якобы действуют в интересах одной из строительных компаний, которая хотела приступить к строительству в Затоке.

Также в ВСП обратили внимание, что за время работы в прокуратуре в отношении Владимира Францевича один раз проводилась служебная проверка и дважды – служебные расследования.

Особую «головную боль» Владимиру Францевичу создал двоюродный брат Андрей Францевич, работавший прокурором одной из местных прокуратур в городе Одесса.

В 2017 году Андрея Францевича уволили из органов прокуратуры за совершение коррупционных правонарушений и утечку служебной информации. В ходе соответствующих следственных действий прошли обыски и у Владимира Францевича, поскольку в переписке его брата с одним из фигурантов производства шла речь о возможном влиянии на конкурсную комиссию с целью назначения Владимира Францевича на административную должность в органах прокуратуры.

Впрочем, причастность Владимира Францевича к противоправным действиям брата не подтвердилась.

«Я не просил брата решать какие-то вопросы за меня. Он действовал по собственной инициативе. В результате всех этих событий у меня произошел даже конфликт с братом», - рассказал ВСП Владимир Францевич.

Еще в одном случае, в том же 2017 году, фигурантом уголовного производства стал уже сам Владимир Францевич.

В отношении прокурора возникло подозрение, что он предоставил на работе фиктивный лист о временной нетрудоспособности, после чего получил соответствующие выплаты.

Владимир Францевич сообщил, что лист о временной нетрудоспособности был настоящим, просто его неправильно оформил врач, а сам Владимир Францевич не обратил внимания на то, как официально должен выглядеть лист о нетрудоспособности.

Впрочем, 27 сентября 2017 года уголовное производство в отношении Владимира Францевича было закрыто по причине отсутствия состава правонарушения.

Также в Совете правосудия обратили внимание на странный судебный процесс, который в 2014 году инициировал Владимир Францевич.

Прокурор обратился в Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Владимир Францевич стремился установить, что находившийся 24 октября 2014 года портативный персональный компьютер (ноутбук) марки «Dell» в служебном (рабочем) кабинете № 2 заместителя Белгород-Днестровского межрайонного прокурора, который расположен на втором этаже Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры Одесской области, не принадлежал ему и не был у него в употреблении.

Вопрос с ноутбуком возник вследствие того, что Владимир Францевич был должен 5 тыс. гривен другому прокурору. 24 октября 2014 года коллега потребовал вернуть долг. Поскольку Владимир Францевич в то время не имел соответствующей суммы денег, то «кредитор» потребовал предоставить ему в качестве задатка ноутбук марки «Dell», который находился в кабинете Владимира Францевича, но при этом принадлежал другому лицу.

4 ноября 2014 года суд установил, что 24 октября 2014 года Владимир Францевич не был владельцем и не пользовался ноутбуком марки «Dell».

Услышав ответы Владимира Францевича на непростые вопросы, Высший совет правосудия 24 сентября 11 голосами решил отказать во внесении представления о назначении Владимира Францевича на должность судьи Суворовского районного суда города Одессы.

Еще 5 членов Совета правосудия проголосовали «за» внесение представления Президенту (Виталий Салихов, Сергей Бурлаков, Станислав Кравченко, Инна Плахтий, Алексей Мельник).

Отметим, что это уже третий отказ ВСП во внесении представления о назначении на должность судьи участника «второй группы» отбора 2017 года.

Ранее отказы получили адвокат, которого Совет правосудия заподозрил в желании скрыть «неприятную» информацию, и представитель Налоговой службы, к которому возникли претензии в связи с поездками в Крым и Донецк.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.