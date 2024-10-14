Дочь Алексея Навального работает в предвыборной команде Камалы Харрис

С августа Дарья Навальная занимает должность Field Organizer.

Фото: currenttime.tv

Дочь погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Дарья работает в штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщило британское издание Times.

Отмечается, что с августа она занимает должность Field Organizer. Дарья работает в офисе в Филадельфии (штат Пенсильвания) с волонтерами.

Кроме того, девушка занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба. Впрочем, сама Дарья Навальная не делала никаких публичных заявлений в поддержку Харриса.

В июне 2024 года, четыре месяца спустя после смерти ее отца в российской тюрьме, 23-летняя Дарья Навальная окончила Стэнфордский университет в Калифорнии.

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