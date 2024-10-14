Полиция сообщила о первых результатах проверок массовых сообщений о «заминировании»

В Украине полицейские продолжают проверять массовые сообщения о минировании органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
«По состоянию на 19:30 подразделениями полиции отработано 60% заведений, о которых поступали сообщения о заминировании - все они не подтвердились. Продолжается проверка других объектов», – заявили в Нацполиции.
Там добавляют, что сообщения о минировании продолжают фиксироваться. Поэтому говорить об их количестве еще рано.
«Из поступивших половина уже отработана, все они оказались ошибочными», - подчеркнули полицейские.
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