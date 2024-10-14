Полиция сообщила о первых результатах проверок массовых сообщений о «заминировании»

В полиции заявили, что сообщения о «минировании» продолжают фиксироваться.

В Украине полицейские продолжают проверять массовые сообщения о минировании органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«По состоянию на 19:30 подразделениями полиции отработано 60% заведений, о которых поступали сообщения о заминировании - все они не подтвердились. Продолжается проверка других объектов», – заявили в Нацполиции.

Там добавляют, что сообщения о минировании продолжают фиксироваться. Поэтому говорить об их количестве еще рано.

«Из поступивших половина уже отработана, все они оказались ошибочными», - подчеркнули полицейские.

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