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Судья Львовского апелляционного хозяйственного суда подтвердила соответствие занимаемой должности — ВККС

21:05, 14 октября 2024
Комиссия приняла решение признать судью Ирину Малех такой, что соответствует занимаемой должности.
Судья Львовского апелляционного хозяйственного суда подтвердила соответствие занимаемой должности — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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14 октября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судьи Львовского апелляционного хозяйственного суда Малех Ирины Богдановны занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией принято решение признать судью Львовского апелляционного хозяйственного суда Малех Ирину Богдановну соответствующей занимаемой должности.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила результаты квалификационной оценки пяти судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

Также сообщалось, что ВККС рекомендовала назначить на должности трех судей.

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судья ВККС

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