Суддя Львівського апеляційного господарського суду підтвердила відповідність займаній посаді — ВККС

Комісія ухвалила рішення визнати суддю Ірину Малех такою, що відповідає займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

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14 жовтня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність судді Львівського апеляційного господарського суду Малех Ірини Богданівни займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено рішення визнати суддю Львівського апеляційного господарського суду Малех Ірину Богданівну такою, що відповідає займаній посаді.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Також ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів.

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