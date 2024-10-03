ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

2 жовтня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади суддів.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Фисун Ларису Станіславівну для призначення на посаду судді Великоновосілківського районного суду Донецької області;

Короля Олександра Валентиновича для призначення на посаду судді Ізяславського районного суду Хмельницької області;

Слісаря Андрія Валерійовича для призначення на посаду судді Менського районного суду Чернігівської області.

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