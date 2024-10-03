ВККС рекомендовала назначить на должности трех судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

2 октября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендациях для назначения на должности судей.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Фисун Ларису Станиславовну для назначения на должность судьи Великоновоселковского районного суда Донецкой области;

Короля Александра Валентиновича для назначения судьи Изяславского районного суда Хмельницкой области;

Слисарь Андрей Валерьевич для назначения на должность судьи Минского районного суда Черниговской области.

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