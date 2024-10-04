Комитет рекомендовал одобрить законопроект об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений

Законопроект предусматривает возможность применения к юридическому лицу дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера в виде временного ограничения деятельности юридического лица или временного ограничения в получении прав и преимуществ.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 1 октября рассмотрел и рекомендовал принять за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты о приведении в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений №11443.

Целью является обеспечение выполнения Украиной взятых на себя обязательств по имплементации Рекомендации ОЭСР по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях и внедрение эффективного механизма привлечения юридических лиц к ответственности.

Предлагается внести изменения в:

Уголовный кодекс в части расширения оснований для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица;

УПК о введении специального порядка для автономного уголовного производства в отношении юридического лица как на стадии досудебного расследования, так и судебного разбирательства.

Устанавливается, что применение к юридическим лицам дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера в виде ограничений деятельности или ограничений в получении прав и преимуществ, определенных УК Украины, является основанием для временного прекращения на срок, установленный судебным решением, осуществления определенного судебным решением вида деятельности такими юридическими лицами или ограничение их возможностей получать права и преимущества.

В частности, изменениями в УК предусматривается:

возможность применения специальной конфискации на основании определения суда о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера и случаях применения специальной конфискации;

основания для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица;

основания для освобождения юридического лица от применения к нему мер уголовно-правового характера по основаниям, предусмотренным новой ч. 2 ст. 96-3 УК;

возможность применения к юридическому лицу дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера в виде временного ограничения деятельности юридического лица или временного ограничения в получении прав и преимуществ;

увеличение размеров штрафа, применяемого к юридическим лицам как основная мера уголовно-правового характера;

правила применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам по специальной процедуре.

Изменения в УПК предполагают отдельную главу 37-1, содержащую новые статьи, положения которых регламентируют:

уголовное производство по применению мер уголовно-правового характера к юридическим лицам в специальном порядке;

специальный порядок для автономного уголовного производства в отношении юридического лица на стадиях и досудебного расследования и судебного разбирательства;

особенности участия представителя, защитника юридического лица, охватывающих расширенный перечень прав и процессуальных возможностей для стороны защиты;

дополнительная мера обеспечения уголовного производства в виде ограничений деятельности юридического лица, которая связана с внесением изменений в учредительные документы относительно учредителей (участников) юридического лица, размера и состава уставного капитала, наименование юридического лица, заключение сделки, предметом которой является доля участника уставном капитале юридического лица, совершением значительных хозяйственных обязательств (значительных сделок), распоряжением активами юридического лица и его прекращением;

возможность отмены ограничений в отношении юридического лица;

окончание досудебного расследования путем либо закрытия уголовного производства, либо обращения в суд с актом о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера;

особенности выполнения определения о применении мер уголовно-правового характера.

Указанные изменения в УК и УПК обусловили необходимость внесения корреспондирующих изменений в Кодекс Украины о недрах, законах «О внешнеэкономической деятельности», «О нефти и газе», «О рекламе», «О государственно-частном партнерстве», «О социальном диалоге в Украине», «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», «О государственной помощи субъектам хозяйствования», «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности», «О приватизации государственного и коммунального имущества», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», «Об оборонных закупках», «О рынках капитала и организованных товарных рынках».

Автор: Наталья Мамченко

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