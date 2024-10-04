Комітет рекомендував схвалити законопроект про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень

Законопроект передбачає можливість застосування до юридичної особи додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру у вигляді тимчасового обмеження діяльності юридичної особи або тимчасового обмеження в отриманні прав та переваг.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 1 жовтня розглянув і рекомендував прийняти за основу законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень №11443.

Метою є забезпечення виконання Україною взятих на себе зобов’язань з імплементації Рекомендації ОЕСР щодо подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та запровадження ефективного механізму притягнення юридичних осіб до відповідальності.

Пропонується внести зміни до:

Кримінального кодексу у частині розширення підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи;

КПК щодо запровадження спеціального порядку для автономного кримінального провадження стосовно юридичної особи як на стадії досудового розслідування, так і судового розгляду.

Встановлюється, що застосування до юридичних осіб додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру у виді обмежень діяльності чи обмежень в отриманні прав та переваг, визначених КК України, є підставою для тимчасового припинення, на строк, встановлений судовим рішенням, здійснення визначеного судовим рішенням виду діяльності такими юридичними особами або обмеження їх можливостей отримувати права та переваги.

Зокрема, змінами до КК передбачається:

можливість застосування спеціальної конфіскації на підставі ухвали суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру та випадки застосування спеціальної конфіскації;

підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи;

підстави для звільнення юридичної особи від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру з підстав, передбачених новою ч. 2 ст. 96-3 КК;

можливість застосування до юридичної особи додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру у вигляді тимчасового обмеження діяльності юридичної особи або тимчасового обмеження в отриманні прав та переваг;

збільшення розмірів штрафу, що застосовується до юридичних осіб як основний захід кримінально-правового характеру;

правила застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб за спеціальною процедурою.

Зміни до КПК передбачають окрему главу 37-1 , що містить нові статті, положення яких регламентують:

кримінальне провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку;

спеціальний порядок для автономного кримінального провадження стосовно юридичної особи на стадіях і досудового розслідування, і судового розгляду;

особливості участі представника, захисника юридичної особи, які охоплювали б розширений перелік прав і процесуальних можливостей для сторони захисту;

додатковий захід забезпечення кримінального провадження у вигляді обмежень діяльності юридичної особи, яка пов’язана із внесенням змін до установчих документів щодо засновників (учасників) юридичної особи, розміру та складу статутного капіталу, найменування юридичної особи, укладання правочину, предметом якого є частка учасника у статутному капіталі юридичної особи, вчиненням значних господарських зобов’язань (значних правочинів), розпорядженням активами юридичної особи та її припиненням;

можливість скасування обмежень стосовно юридичної особи;

закінчення досудового розслідування шляхом або закриття кримінального провадження, або звернення до суду з актом про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру;

особливості виконання ухвали про застосування заходів кримінально- правового характеру.

Зазначені зміни до КК і КПК обумовили необхідність внесення кореспондуючих змін до Кодексу України про надра, законів «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про нафту і газ», «Про рекламу», «Про державно-приватне партнерство», «Про соціальний діалог в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності», «Про приватизацію державного та комунального майна», «Про оренду державного та комунального майна», «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», «Про оборонні закупівлі», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Автор: Наталя Мамченко

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