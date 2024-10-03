Португальський художник на піску створив картину, присвячену Україні — фото

Картина Volia присвячена українським військовим.

Фото: facebook МЗС

У Португалії місцевий митець Вітор Рапозо створив картину на піску, яку присвятив українським захисникам і захисницям. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Картина Volia створена на пляжі Алгарве.

Цією роботою Вітор Рапозо хотів подякувати тим, хто боронить свободу України, а також розповісти про волю як унікальну силу українців.

Це вже сьомий витвір художника на пляжах Алгарве, присвячений Україні.

«Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед», - додали в Міністерстві закордонних справ України.

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