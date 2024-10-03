У Центрі протидії дезінформації назвали вкидом заяви рф про атаку на Курську АЕС

У Центрі протидії дезінформації розвіяли новий фейк росіян.

Фото: weukraine.tv

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що російські окупанти вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS.

Він заявив, що окупанти показують якусь пожежу в Курчатові. При цьому, на відео зафіксовано вибух на землі.

«Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає», - заявив він.

Також Коваленко оприлюднив відео, яке поширюється у мережі.

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