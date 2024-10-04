Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку через електронний кабінет — роз’яснення

Роздрукований електронний витяг в паперовому вигляді не вважається оригіналом.

Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило, як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку через електронний кабінет.

Так, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої – третьої групи може в меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету створити, підписати та надіслати до відповідного органу ДПС Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку за формою F1302101.

У разі надсилання такого Запиту за формою F1302101 з відміткою «в електронному вигляді» у полі «Спосіб отримання витягу» платник єдиного податку отримує в електронній формі Витяг з реєстру платників єдиного податку за формою F1402101 у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету.

При цьому роздрукований електронний витяг в паперовому вигляді не вважається оригіналом.

У ДПС додали, що робота у приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

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