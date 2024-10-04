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Politico назвало роботу верховного представника ЄС Жозепа Борреля з постійного висловлення стурбованості «найбезглуздішою»

07:45, 4 жовтня 2024
Висловлювання та дописи обурення Жозепа Боррелля не змінили нічого – Politico.
Politico назвало роботу верховного представника ЄС Жозепа Борреля з постійного висловлення стурбованості «найбезглуздішою»
Джерело фото: politicstoday.org
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«Найбезглуздіша робота ЄС». Так охарактеризувало видання Politico діяльність Жозепа Борреля на посаді Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки, назвавши його «комісаром ЄС із засудження».

«Жозеп Боррель любить засуджувати різні речі — іноді в «найрізкіших виразах». Чи це колись мало якийсь вплив?» - задалися питанням журналісти.

Наразі Верховний представник Жозеп Боррель готується передати посаду колишньому прем’єр-міністру Естонії Каї Каллас. Тож, Politico переглянув деякі з його численних заяв за останній рік, у яких він висловлював жаль з приводу різноманітних глобальних політичних подій. Як констатувало видання, вони ні на що не вплинули.

Як зазначають журналісти, «стурбованість» та «засудження» ЄС зібрані обліковим записом на X під влучною назвою «Чи стурбований ЄС?».

Автор: Наталя Мамченко

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