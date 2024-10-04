Высказывания и сообщения возмущения Жозепа Боррелля ничего не изменили – Politico.

Источник фото: politicstoday.org

«Самая бессмысленная работа ЕС». Так охарактеризовало издание Politico деятельность Жозепа Борреля в должности Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, назвав его «комиссаром ЕС по осуждению».

«Жозеп Боррель любит осуждать разные вещи — иногда в самых «резких выражениях». Это когда-либо оказывало какое-то влияние?» – задались вопросом журналисты.

Верховный представитель Жозеп Боррель готовится передать должность бывшему премьер-министру Эстонии Каи Каллас. Politico пересмотрел некоторые из его многочисленных заявлений за последний год, в которых он выражал сожаление по поводу различных глобальных политических событий. Как констатировало издание, они ни на что не повлияли.

Как отмечают журналисты, «озабоченность» и «осуждение» ЕС собраны аккаунтом на X под названием «Обеспокоен ли ЕС?».

Автор: Наталья Мамченко

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