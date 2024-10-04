Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Politico назвало работу верховного представителя ЕС Жозепа Борреля по постоянному выражению обеспокоенности «самой нелепой»

07:45, 4 октября 2024
Высказывания и сообщения возмущения Жозепа Боррелля ничего не изменили – Politico.
Politico назвало работу верховного представителя ЕС Жозепа Борреля по постоянному выражению обеспокоенности «самой нелепой»
Источник фото: politicstoday.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Самая бессмысленная работа ЕС». Так охарактеризовало издание Politico деятельность Жозепа Борреля в должности Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, назвав его «комиссаром ЕС по осуждению».

«Жозеп Боррель любит осуждать разные вещи — иногда в самых «резких выражениях». Это когда-либо оказывало какое-то влияние?» – задались вопросом журналисты.

Верховный представитель Жозеп Боррель готовится передать должность бывшему премьер-министру Эстонии Каи Каллас. Politico пересмотрел некоторые из его многочисленных заявлений за последний год, в которых он выражал сожаление по поводу различных глобальных политических событий. Как констатировало издание, они ни на что не повлияли.

Как отмечают журналисты, «озабоченность» и «осуждение» ЕС собраны аккаунтом на X под названием «Обеспокоен ли ЕС?».

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пойдите и попробуйте снизить зарплату в антикоррупционных органах – откровенно скажу, это невозможно – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа объяснила, почему социальные стандарты замораживают в то время, как средняя зарплата в госорганах составляет 55 тысяч грн.

Politico назвало работу верховного представителя ЕС Жозепа Борреля по постоянному выражению обеспокоенности «самой нелепой»

Высказывания и сообщения возмущения Жозепа Боррелля ничего не изменили – Politico.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Конкурс в апелляции – известны результаты тестирования на знание норм права 3 октября

Не набрали проходной балл 7 кандидатов, а еще 3 не явились.

В ГСА не знают, эвакуированы ли дела граждан из райсудов Херсонской области

В связи с сообщениями о том, что не была проведена эвакуация дел из отдельных судов Херсонской области, «Судебно-юридическая газета» обратилась за разъяснениями в ГСА, но ни в ГСА, ни в ТУ ГСА не нашли эту информацию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва