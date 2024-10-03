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Украинский легион начал первый набор добровольцев за границей — Минобороны

17:58, 3 октября 2024
Первый центр рекрутинга открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства.
Украинский легион начал первый набор добровольцев за границей — Минобороны
Фото: mil.gov.ua
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В Министерстве обороны Украины сообщили, что инициатива «Украинский легион», призванная привлечь украинцев за рубежом к Силам обороны Украины, официально начала набор новобранцев.

Первый центр рекрутинга открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства. Время работы центра с 9:00 до 17:00 ежедневно без обеденного перерыва.

Предоставлять консультации и сопровождение в оформлении будут более полутора десятков сотрудников центра — офицеров ВСУ, командированных из Украины.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что на базе центра работает военно-врачебная комиссия (ВЛК), в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи выводов о пригодности к службе.

«После оформления подготовка добровольцев будет проходить на полигоне, развернутым польской стороной», — отметил он.

По его словам, Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польские партнеры – вооружение и технику.

Процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте Украинского легиона или через консульства и посольства.

За первые дни открытия рекрутингового центра в Люблине поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 – через консульские учреждения. После их разработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей.

Кандидатов, имеющих украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинское освидетельствование.

Если медкомиссия прошла успешно, доброволец получает дату подписания контракта обычно через две недели после завершения всех проверок.

«После подписания контракта добровольцы отправляются на полигон для прохождения учебы, которая продлится 35 дней. В дальнейшем военнослужащие могут быть направлены на повышение навыков на одну из европейских баз НАТО еще несколько месяцев», — добавил Иван Гаврилюк.

Подробную информацию об условиях вступления в Украинский легион можно найти на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что к Украинскому легиону в Польше согласилась присоединиться очень малое количество добровольцев.

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Минобороны

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