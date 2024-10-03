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Ученые обнаружили, что загрязненный воздух снижает объем вещества головного мозга у детей

23:57, 3 октября 2024
Загрязненный воздух влияет на снижение объема вещества головного мозга и изменение его микроструктуры.
Ученые обнаружили, что загрязненный воздух снижает объем вещества головного мозга у детей
Фото: Depositphotos
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Американские ученые обнаружили, что загрязненный воздух снижает объем вещества головного мозга у детей. Об этом сообщается в журнале Developmental Cognitive Neuroscience.

Исследователи проанализировали 40 научных работ, изучавших связь между влиянием загрязнения воздуха в раннем возрасте и структурными изменениями мозга.

Анализ показал, что загрязнение воздуха связано с уменьшением объема серого вещества в мозжечке у подростков и меньшим объемом белого вещества в некоторых частях мозга детей.

Более того, более высокое количество загрязнителей внутриутробно и в раннем детском возрасте связали с упрощением микроархитектуры вещества мозга и увеличением его клеточного состава.

Также несколько исследований показали, что загрязнение воздуха связано с изменением уровней маркеров целостности нейронов и метаболизма, в том числе участвующих в развитии нервной системы.

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