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Вчені виявили, що забруднене повітря знижує об'єм речовини головного мозку у дітей

23:57, 3 жовтня 2024
Забруднен повітря впливає на зниженням обсягу речовини головного мозку та зміною його мікроструктури.
Вчені виявили, що забруднене повітря знижує об'єм речовини головного мозку у дітей
Фото: Depositphotos
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Американські вчені виявили, що забруднене повітря знижує об'єм речовини головного мозку у дітей. Про це повідомляється в журналі Developmental Cognitive Neuroscience.

Дослідники проаналізували 40 наукових праць, у яких вивчався зв'язок між впливом забруднення повітря у ранньому віці та структурними змінами мозку.

Аналіз показав, що забруднення повітря пов'язане із зменшенням обсягу сірої речовини в мозочку у підлітків та меншим обсягом білої речовини в деяких частках мозку дітей.

Крім того, більш високу кількість забруднювачів внутрішньоутробно і в ранньому дитячому віці пов'язали зі спрощенням мікроархітектури речовини мозку та збільшенням його клітинного складу.

Також кілька досліджень показали, що забруднення повітря пов'язане із зміною рівнів маркерів цілісності нейронів та метаболізму, у тому числі тих, що беруть участь у розвитку нервової системи.

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