На Вінниччині посадовця сервісного центру МВС підозрюють у переправленні військовозобов’язаних

Чоловік запевнив, що за 12 тисяч євро забезпечить переправлення через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

На Вінниччині посадовцеві сервісного центру МВС повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Зазначається, що посадовець, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, вирішив організовувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

«Деталі обговорював під час особистої зустрічі. Чоловік повідомив, що за 12 тисяч євро він забезпечить переправлення через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску», — вказали у прокуратурі.

Під час отримання обумовленої суми посадовця було затримано правоохоронцями.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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