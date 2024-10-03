КСУ оприлюднив рішення щодо неконституційності норму, яка дозволила звільнити прокурорів під час перебування на лікарняному

Конституційний Суд у справі звільнення прокурорів під час перебування на лікарняному визнав неконституційною норму, що дозволяє звільняти працівників у період тимчасової непрацездатності.

Як відомо, Перший сенат Конституційного Суду України 2 жовтня ухвалив Рішення, яким визнав таким, що не відповідає Конституції України, окреме положення абзацу шостого пункту 19 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113–ІХ, згідно з яким перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту.

3 жовтня КСУ оприлюднив текст рішення у цій справі.

Суд вважає, що на законодавчому рівні допущено неоднакове правове регулювання порядку звільнення прокурорів з посади в період їх тимчасової непрацездатності, що не відповідає вимозі юридичної визначеності як складовій принципу верховенства права, а тому суперечить частині першій статті 8 Конституції України.

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