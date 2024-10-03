КСУ обнародовал решение о неконституционности нормы, позволившей уволить прокуроров во время пребывания на больничном

Конституционный Суд по делу увольнения прокуроров во время пребывания на больничном признал неконституционной норму, позволяющую увольнять работников в период временной нетрудоспособности.

Как известно, Первый сенат Конституционного Суда Украины 2 октября принял Решение, которым признал, что, которым признал таким, что не соответствуют Конституции Украины, отдельное положение абзаца шестого пункта 19 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» от 19 сентября 2019 года № 113-ІХ, согласно которому пребывание прокурора на больничном из-за временной нетрудоспособности не является препятствием для его освобождения от должности прокурора в соответствии с настоящим пунктом.

3 октября КСУ обнародовал текст решения по этому делу.

Суд считает, что на законодательном уровне допущено неодинаковое правовое регулирование порядка увольнения прокуроров с должности в период их временной нетрудоспособности, что не соответствует требованию юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, поэтому противоречит части первой статьи 8 Конституции Украины.

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