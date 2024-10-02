КСУ признал неконституционной норму, позволившую уволить прокуроров во время пребывания на больничном

КСУ по делу увольнения прокуроров во время пребывания на больничном признал неконституционной норму, позволяющую увольнять работников в период временной нетрудоспособности.

Фото: Конституционный Суд Украины

Первый сенат Конституционного Суда Украины 2 октября принял Решение в деле по конституционным жалобам Оксаны Тимошенковой и Владимира Тимошенкова о вопросе конституционности абзаца 6 пункта 19 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» от 19 сентября 2019 года №113–IX относительно увольнения в период временной нетрудоспособности.

Согласно этому абзацу «нахождение прокурора на больничном из-за временной нетрудоспособности, в отпуске или в командировке в Национальную академию прокуратуры Украины для участия в ее работе на постоянной основе не препятствует его увольнению с должности прокурора в соответствии с этим пунктом».

Субъекты права на конституционную жалобу были уволены с должностей прокуроров в период их временной нетрудоспособности (нахождение на больничном). Предметом конституционного контроля по этому делу является отдельное положение Закона №113–IX о соблюдении конституционных прав и гарантий субъектов права на конституционную жалобу при увольнении в период их временной нетрудоспособности (нахождения на больничном).

Как сообщает пресс-служба КСУ, Суд в Решении отметил, что общие правовые основы и гарантии осуществления гражданами Украины трудовых правоотношений определены в Кодексе законов о труде Украины, которым установлен запрет на увольнение работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности работника; также закреплен исчерпывающий перечень случаев, когда освобождение в указанный период возможно.

КСУ отмечает, что установленная КЗоТ гарантия от увольнения в период временной нетрудоспособности распространяется исключительно на случаи увольнения по инициативе работодателя, когда согласия или волеизъявления работника не требуется.

Суд также пришел к выводу, что международные стандарты защиты трудовых прав работников содержат оговорки относительно использования временной нетрудоспособности как основания для увольнения.

По ч. 3 статьи 16 Закона «О прокуратуре» от 14 октября 2014 г. №1697 прокурора назначают на должность бессрочно и могут уволить с должности, его полномочия в должности могут быть прекращены только по основаниям и в порядке, определенных законом. Вопрос увольнения прокурора с должности, прекращения и остановки его полномочий в должности урегулирован разделом VII «Увольнение прокурора с должности, прекращение, остановка его полномочий в должности» Закона № 1697.

В то же время, определив в пункте 19 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона № 113 дополнительные основания для увольнения прокуроров, было введено нормативное регулирование порядка увольнения, отличное от установленного разделом VII «Увольнение прокурора с должности, прекращение, остановка его полномочий в должности» Закона №1697 (lех specialis).

В результате возникла ситуация, при которой на прокуроров, увольняемых с должности на основании пункта 9 части первой статьи 51 Закона № 1697, распространялись гарантии по запрету увольнения в период временной нетрудоспособности, а других прокуроров увольняли во время пребывания на больничном из-за временной нетрудоспособности на основании пункта 9 части первой статьи 51 Закона № 1697 в случае наступления одного из обстоятельств, определенных в пункте 19 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона № 113. Такое нормативное регулирование допускает неодинаковое применение специальных гарантий по увольнению прокуроров в период их временной нетрудоспособности.

КСУ отмечает, что в случае увольнения с должности на прокурора распространяются только общие гарантии трудового законодательства (lех generalis), которые не охвачены нормами специального закона (lех specialis). Поскольку специальный закон не устанавливает никаких исключений по увольнению прокуроров с должностей в период их временной нетрудоспособности, то в случае увольнения таких лиц следует соблюдать императивный запрет на увольнение в период временной нетрудоспособности, составляющий конституционное право каждого на труд и сохранение рабочего места в особый период. (нахождение на больничном).

Следовательно, Законом № 113 был сужен объем прав и специальных гарантий для прокуроров сохранения рабочего места на период их временной нетрудоспособности, что не соответствует частям второй, третьей статьи 22 Конституции Украины.

Суд пришел к выводу, что абзац 6 пункта 19 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона № 113, в части согласно которой пребывание прокурора на больничном из-за временной нетрудоспособности не препятствует его увольнению с должности прокурора в соответствии с этим пунктом, противоречит частям первой , второй, шестой статьи 43 Конституции Украины.

Суд считает, что на законодательном уровне допущено неодинаковое правовое регулирование порядка увольнения прокуроров с должности в период их временной нетрудоспособности, что не соответствует требованию юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, а потому противоречит части первой статьи 8 Конституции Украины.

Абзац шестой пункта 19 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» от 19 сентября 2019 года № 113–ІХ, в части согласно которому пребывание прокурора на больничном в силу временной нетрудоспособности, не является препятствием для его увольнения с должности прокурора в соответствии с этим пунктом, признанным неконституционным, утрачивает силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.

В то же время Суд закрыл конституционное производство по конституционности абзаца шестого пункта 19 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона № 113, в части согласно которому «нахождение прокурора в отпуске или в командировке в Национальную академию прокуратуры Украины для участия в ее работе на постоянной основе является препятствием для его освобождения от должности прокурора в соответствии с этим пунктом», на основании пункта 4 статьи 62 Закона Украины о КСУ – неприемлемость конституционной жалобы.

Судьи-содокладчики по этому делу – Виктор Кичун и Александр Петришин.

Автор: Наталья Мамченко

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