Что делать с украинским авто, поставленным на учет в Германии, после возвращения домой — разъяснение

После возвращения в Украину водителям необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД для возобновления украинского свидетельства о регистрации авто.

Как известно, с 1 октября транспортные средства с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года, обязательно должны быть зарегистрированы, то есть иметь немецкие номерные знаки.

Порядок получения германской регистрации авто значительно упрощен и им могут воспользоваться украинцы со статусом временной защиты. Снимать транспортное средство по украинскому учету при этом не нужно.

Главный сервисный центр МВД Украины пояснил, что делать с транспортным средством по возвращении в Украину на постоянное место жительства.

Для восстановления украинского свидетельства о регистрации авто и номерных знаков (при необходимости) необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД на территории Украины и предоставить следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

украинское свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой немецкого регистрационного органа о недействительности (при наличии);

украинские номерные знаки (при наличии);

доверенность (при обращении уполномоченного представителя владельца авто).

Результатом полученной услуги является выдача нового бланка свидетельства регистрации транспортного средства и новых номерных знаков.

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