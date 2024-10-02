Що робити з українським авто, поставленим на облік у Німеччині, після повернення додому — роз’яснення

Після повернення в Україну водіям необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС для відновлення українського свідоцтва про реєстрацію авто.

Як відомо, з 1 жовтня транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, обов’язково повинні бути зареєстровані, тобто мати німецькі номерні знаки.

Порядок отримання німецької реєстрації авто значно спрощений і ним можуть скористатися українці зі статусом тимчасового захисту. Знімати транспортний засіб з українського обліку при цьому не потрібно.

Головний сервісний центр МВС України пояснив, що робити з транспортним засобом після повернення до України на постійне місце проживання.

Для відновлення українського свідоцтва про реєстрацію авто та номерних знаків (за потреби) необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС на території України та надати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою німецького реєстраційного органу про недійсність (за наявності);

українські номерні знаки (за наявності);

довіреність (у разі звернення уповноваженого представника власника авто).

Результатом отриманої послуги є видача нового бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та нових номерних знаків.

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