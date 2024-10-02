У результаті теракту в Тель-Авіві постраждала українка

У результаті атаки Ірану на Ізраїль загинули семеро, серед поранених — українка.

Джерело фото: MDA

Як повідомлялося, ввечері 1 жовтня Іран атакував Ізраїль балістикою. У результаті теракту в Тель-Авіві загинули семеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих є українка з подвійним громадянством, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Поліція підтвердила, що постраждала має український паспорт, і наразі її життю нічого не загрожує. «Хочу сказати, що, на жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. І серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство. Тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці», — розповів Корнійчук.

Консул України планує відвідати постраждалу сьогодні або завтра. За словами посла, наразі в Ізраїлі залишаються близько 15 тисяч українців, які перебувають на консульському обліку, хоча фактична кількість може бути значно більшою.

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