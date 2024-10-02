До Дарницького райсуду Києва завітав рудий гість – лисицю передали зоологам

Співробітники Служби судової охорони передали рудого лиса столичним зоологам.

Працівники територіального управління Служби судової охорони в Києві виявили руду лисицю, що забігла на прилеглу територію Дарницького райсуду. Враховуючи ризик через можливий сказ у тварини, охоронці швидко заблокували місце, де вона сховалася, і повідомили про ситуацію зоологам. Про це повідомила Служба судової охорони.

Поки спеціалісти їхали на місце, судові охоронці попереджали громадян про потенційну небезпеку і не дозволили лисиці втекти в місто.

Лисицю було успішно передано зоологам.

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