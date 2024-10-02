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Дарницкий райсуд Киева посетил рыжий гость – лису передали зоологам

15:37, 2 октября 2024
Сотрудники Службы судебной охраны передали рыжего лиса столичным зоологам.
Дарницкий райсуд Киева посетил рыжий гость – лису передали зоологам
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Работники территориального управления Службы судебной охраны в Киеве обнаружили рыжую лису, забежавшую на прилегающую территорию Дарницкого райсуда. Учитывая риск из-за возможного бешенства у животного, охранники быстро заблокировали место, где она спряталась, и сообщили о ситуации зоологам. Об этом сообщила Служба судебной охраны.

Пока специалисты ехали на место, судебные охранники предупреждали граждан о потенциальной опасности и не позволили лисе убежать в город.

Лиса была успешно передана зоологам.

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