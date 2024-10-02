Земельные махинации — в Ровно будут судить мужчину за незаконную приватизацию второго земельного участка

Мужчина получил землю для строительства жилого дома, но позже, скрывая этот факт, повторно обратился за получением другого участка с тем же назначением.

В Ровно будут судить мужчину за мошенничество с земельными участками. Об этом сообщает областная прокуратура.

В 2015 году мужчина получил в частную собственность земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома в Ровно. Однако, скрывая этот факт, через несколько лет он снова подал в орган местного самоуправления заявление об утверждении проекта землеустройства и безвозмездную передачу в собственность другого земельного участка с этим же целевым назначением.

На основании заявления депутаты местного совета приняли решение, которым передали мужчине почти 16 соток земли стоимостью около 200 тыс. грн, на этот раз уже на территории Александрийской общины.

Свою вину обвиняемый признает и уверяет, что раскаивается. Уже при досудебном расследовании спорную землю он добровольно вернул в коммунальную собственность.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

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