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Нездоровый образ жизни, увеличение количества ДТП, низкая рождаемость – какие причины сокращения населения определили в Кабмине

15:19, 2 октября 2024
Если на конец 2001 года численность населения Украины составляла 48,5 млн. человек, то в июле 2024 года она составляет на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, - 31,1 млн. человек.
Нездоровый образ жизни, увеличение количества ДТП, низкая рождаемость – какие причины сокращения населения определили в Кабмине
Фото - УНИАН
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По состоянию на июль 2024 г. численность населения Украины на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, составляет 31,1 млн человек. В декабре 2001 года украинцев было 48,5 млн. Соответствующие данные приведены в Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, одобренной Кабмином распоряжением от 30 сентября 2024 г. № 922-р.

Авторы Стратегии называют среди причин быстрого сокращения населения «высокий уровень преждевременной смертности, прежде всего мужчин, связанных с массовой занятостью во вредных и опасных условиях, попаданием в дорожно-транспортные происшествия, злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами и табакокурением, недостаточной информированности населения относительно безопасности производства и правил охраны труда и навыков здорового образа жизни, неосторожное обращение с взрывоопасными предметами».

«Другим весомым проявлением демографического кризиса в Украине является чрезмерная преждевременная (до 65 лет) смертность, прежде всего мужчин.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2020 году составила 71,35 года (городская местность 71,83 года, сельская – 70,32 года). В ЕС этот показатель составил 80,4 лет.

Главными факторами чрезмерной смертности украинцев являются:

  • распространенность занятости во вредных и опасных условиях,
  • пренебрежение стандартами здорового образа жизни,
  • неправильное питание,
  • недостаточность двигательной активности, в значительной степени связанной с ограниченным доступом к соответствующей инфраструктуре,
  • позднее реагирование на проблемы со здоровьем,
  • пренебрежение факторами риска на дорогах,
  • отказ от профилактических осмотров и вакцинации,
  • неблагоприятная экологическая ситуация.

Особенно острыми являются проблемы доступности медицинских, реабилитационных и рекреационных услуг для жителей небольших населенных пунктов» - говорится в документе.

Также авторы приводят статистику, что по официальным данным Департамента патрульной полиции, в 2023 году в результате ДТП погибло 3053 человека, травмировалось 29 502 человека. При этом превышение скорости является нарушением, представляющим наибольшую опасность для жизни человека.

«По данным Департамента патрульной полиции, в 2023 году превышение скорости стало причиной смерти 1716 человек. Это составляет почти 56% случаев всех смертей на дорогах», - отмечают авторы документа.

Также приводятся данные Госстата, по которым численность населения Украины на дату проведения Всеукраинской переписи населения (5 декабря 2001 г.) составила 48,5 млн. человек.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, на 1 января 2022 г. численность населения Украины составила 42 млн. человек, на июль 2024 г. – 35,8 млн. человек, в том числе на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме — 31,1 млн. человек.

Авторы Стратегии указывают, что кризису способствует низкий уровень рождаемости.

Так, в 2020 году (накануне ощутимых последствий в Украине пандемии) суммарный коэффициент рождаемости в Украине составил 1,22 на одну женщину против 1,53 в 2012 году, что почти вдвое ниже его показателя, который обеспечивает простое воспроизводство населения (2,2 ). За период вооруженной агрессии из-за рисков безопасности, неопределенности в будущем, разделения семей и т.д. этот показатель стал ниже 1.

Еще одним фактором является «ухудшение состояния здоровья населения из-за недостаточной эффективности мер привлечения населения к здоровому образу жизни, неготовности обращаться для диагностики и поддержки здоровья в систему медицинской помощи, недостаточная профилактика заболеваний, многочисленные стрессы».

Также среди факторов массовая вынужденная эмиграция населения и незаконный вывоз граждан Украины за границу.

Авторы стратегии констатируют, что по состоянию на 1 января 2022 г. доля лиц в возрасте 60 лет и старше составила 24,8 процента, что влечет за собой дополнительные потребности в медицинских и социальных услугах, обуславливает значительную нагрузку на публичные финансы и работающее население.

«С учетом изложенных вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения или отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн. человек, а к 2051 году – до 25,2 млн. человек. Прогнозирование численности населения осложняется из-за отсутствия необходимых статистических данных, в частности из-за невозможности учета демографических показателей на временно оккупированных территориях, многовариантности сценариев военных событий» - указывают авторы документа.

Поскольку среди лиц, вынужденных выехать за пределы Украины в результате вооруженной агрессии, значительную часть составляют дети и подростки, их невозвращение приведет к невосполнимым демографическим потерям, дальнейшему ухудшению и без того неблагоприятной демографической ситуации и снижению демографического потенциала Украины.

Ситуация осложняется тем, что часть украинских семей после прекращения или отмены военного положения и ограничений на выезд может воссоединиться за пределами Украины: женщины, имеющие приемлемую работу и жилье, будут мотивировать своих мужчин к переезду. В то же время, вероятное увеличение количества разводов будет уменьшать шансы на возвращение женщин.

По данным Центра экономической стратегии, по состоянию на январь 2024 г. планировали вернуться в Украину 52,5% опрошенных, не планировали – 7,3%, 15,8% – скорее не планировали возвращаться, 24,5% – затруднились с ответом, но реальное количество украинцев, которые останутся за границей, может составлять от 1,3 млн. до 3,3 млн. человек в зависимости от дальнейшего развития ситуации: чем дольше будет продолжаться вооруженная агрессия, тем меньше доля лиц, вынужденных выехать за пределы Украины в результате вооруженной агрессии, вернется на Родину.

«Важнейшим фактором снижения уровня смертности и сохранения человеческих жизней является прекращение военных действий на территории Украины. Но опыт других стран показывает, что после завершения войны уровень смертности может не сразу вернуться на довоенный уровень, и даже при таких условиях это не означает преодоления факторов преждевременной смертности, которые были распространены в Украине до февраля 2022 года» - констатируют авторы.

Отметим, что Кабмин также утвердил операционный план мер по реализации в 2024—2027 годах Стратегии и поручил Минсоцполитики в месячный срок разработать и представить проект плана мер по реализации в 2024—2027 годах Стратегии.

Автор: Наталья Мамченко

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