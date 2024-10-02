Решение горсовета о передаче права собственности на учреждения здравоохранения облсовету предусматривает также переход права собственности на недвижимое имущество таких заведений — КХС ВС

КХС ВС рассмотрел дело по иску городского совета в областной совет о истребовании из чужого незаконного владения имущества, в котором расположены учреждения здравоохранения.

Решение городского совета о передаче областному совету в общую собственность учреждений здравоохранения, принятое в соответствии с требованиями Закона Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» и реализовано путем подписания акта приемки-передачи с указанием адресов, балансовой и остаточной стоимости имущества соответствующих учреждений, свидетельствует о наличии воли городского совета на выбытие недвижимого имущества вместе с заведениями здравоохранения, что исключает возможность истребования такого недвижимого имущества на основании ст. 387 Украины.

Такой вывод изложен в постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по иску городского совета в областной совет о истребовании из чужого незаконного владения имущества, в котором расположены учреждения здравоохранения.

Міська рада у 2008 році прийняла рішення про передачу у власність обласної ради комунальних закладів охорони здоров’я. Обласна рада зареєструвала за собою право власності на нерухоме майно, в якому розташовані такі заклади.

Міська рада зазначала, що відповідач самовільно розпорядився об’єктами нерухомого майна закладів охорони здоров’я, вилучивши їх із власності територіальної громади міста. Натомість позивач рішення про відчуження спірного майна не приймав, а передав у власність відповідача виключно юридичні особи спірних закладів охорони здоров’я.

Суди попередніх інстанцій дійшли протилежних висновків щодо наявності в цьому разі волевиявлення міської ради на передачу обласній раді саме нерухомого майна закладів охорони здоров’я у складі цілісних майнових комплексів.

Скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, яким у позові відмовлено, КГС ВС зазначив таке.

За відсутності прямої заборони, встановленої законом або актом органу місцевого самоврядування, Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» може врегульовувати передачу в комунальну власність майна всіх форм власності. У зв’язку із цим приписи названого Закону підлягають застосуванню до спірних правовідносин.

За встановленими у справі обставинами міська рада, приймаючи рішення про передачу в спільну власність обласної ради спірних закладів охорони здоров’я, керувалася, зокрема, Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», про що прямо зазначено в тексті названого акта органу місцевого самоврядування.

Частинами 4, 6 ст. 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» врегульовано, що об’єкти соціальної інфраструктури передаються разом із майном підприємств, що обслуговували ці об’єкти, у тому числі основними фондами, ремонтно-будівельними базами, майстернями, транспортними засобами, прибиральною технікою, в частині, що визначається комісією з питань передачі об’єктів, яка здійснює передачу. Право власності на об’єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

Між міською та обласною радами підписаний відповідний акт приймання-передачі спірних закладів охорони здоров’я, із зазначенням їх адрес, балансової та залишкової вартості майна відповідних закладів.

З урахуванням наведеного КГС ВС погодився з висновком суду першої інстанції про те, що на підставі рішення власника відбувся перехід саме майнових комплексів спірних закладів охорони здоров’я із комунальної власності міської ради у спільну власність обласної ради.

Отже, послідовність дій міської ради очевидно свідчить про наявність її волі на вибуття спірного нерухомого майна з її власності у власність обласної ради, що з огляду на положення ст. 328 ЦК України виключає задоволення віндикаційного позову, заявленого на підставі ст. 387 цього Кодексу.

Постанова КГС ВС від 17 липня 2024 року у справі № 910/10892/21 – за посиланням.

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