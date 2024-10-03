6,5 га на Киевщине превратились в свалку – фермера подозревают в убытках на более чем 3 млн гривен

Следователи сообщили о подозрении 67-летнему фермеру из-за накопленных отходов на территории предприятия.

Источник фото: полиция Киевской области

Полиция Киевской области сообщила о подозрении 67-летнему фермеру из Бучанского района, который не выполнял свои обязанности по утилизации производственных отходов. В результате этого, отходы накапливались и сбрасывались на территории предприятия. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Следователи выяснили, что на арендованном земельном участке площадью более 65 тысяч квадратных метров осуществлялись выбросы различных отходов. Руководитель аграрного предприятия допустил хранение отходов в несанкционированных местах, не принимая никаких мер для их утилизации.

Государственная экологическая инспекция Столичного округа подтвердила факты загрязнения, указывая на то, что действия подозреваемого создали угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Общая сумма материального ущерба, нанесенного государству, оценивается примерно в 3,3 миллиона гривен.

Следователи, под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры, объявили подозрение фермеру по статье 239 Уголовного кодекса Украины относительно загрязнения или порчи земель.

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