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6,5 га на Київщині перетворилися у сміттєзвалище – фермера підозрюють у збитках на понад 3 млн гривень

08:31, 3 жовтня 2024
Слідчі повідомили про підозру 67-річному фермеру через накопичені відходи на території підприємства.
6,5 га на Київщині перетворилися у сміттєзвалище – фермера підозрюють у збитках на понад 3 млн гривень
Джерело фото: поліція Київської області
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Поліція Київської області повідомила про підозру 67-річному фермеру з Бучанського району, який не виконував свої обов’язки щодо утилізації виробничих відходів. У результаті цього, відходи накопичувалися та скидались на території підприємства. Про це повідомила поліція Київської області.

Слідчі з’ясували, що на орендованій земельній ділянці площею понад 65 тисяч квадратних метрів здійснювались викиди різноманітних відходів. Керівник аграрного підприємства допустив зберігання відходів у несанкціонованих місцях, не вживаючи жодних заходів для їх утилізації.

Державна екологічна інспекція Столичного округу підтвердила факти забруднення, вказуючи на те, що дії підозрюваного створили загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людей. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої державі, оцінюється приблизно у 3,3 мільйона гривень.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської окружної прокуратури, оголосили підозру фермеру за статтею 239 Кримінального кодексу України щодо забруднення або псування земель.

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