6,5 га на Київщині перетворилися у сміттєзвалище – фермера підозрюють у збитках на понад 3 млн гривень

Слідчі повідомили про підозру 67-річному фермеру через накопичені відходи на території підприємства.

Джерело фото: поліція Київської області

Поліція Київської області повідомила про підозру 67-річному фермеру з Бучанського району, який не виконував свої обов’язки щодо утилізації виробничих відходів. У результаті цього, відходи накопичувалися та скидались на території підприємства. Про це повідомила поліція Київської області.

Слідчі з’ясували, що на орендованій земельній ділянці площею понад 65 тисяч квадратних метрів здійснювались викиди різноманітних відходів. Керівник аграрного підприємства допустив зберігання відходів у несанкціонованих місцях, не вживаючи жодних заходів для їх утилізації.

Державна екологічна інспекція Столичного округу підтвердила факти забруднення, вказуючи на те, що дії підозрюваного створили загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людей. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої державі, оцінюється приблизно у 3,3 мільйона гривень.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської окружної прокуратури, оголосили підозру фермеру за статтею 239 Кримінального кодексу України щодо забруднення або псування земель.

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