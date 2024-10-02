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Львовскому псевдоактивисту и антивакцинатору Остапу Стахиву избрали меру пресечения

14:59, 2 октября 2024
Суд избрал Остапу Стахиву меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.
Львовскому псевдоактивисту и антивакцинатору Остапу Стахиву избрали меру пресечения
Фото: suspilne.media
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В среду, 2 октября, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для Остапа Стахива, который подозревается в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений ВСУ, передает «Суспільне».

Прокурор настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пояснил, что подозреваемый может изменить местонахождение, уничтожить или скрыть документы, имеющие важное значение для следствия, и повлиять на показания людей.

Подозреваемый обвинил сторону обвинения в предвзятости. Остап Стахов и его адвокат заявили, что все подозрения необоснованны и просили в отказе в применении каких-либо мер пресечения из-за безосновательности.

Впоследствии судья объявил решение - псевдоактивисту и антивакцинатору суд избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.

Что известно об Остапе Стахиве

Остап Стахов создал несколько общественных организаций и устраивал протесты по разной тематике. С самого начала пандемии он сосредоточился на одной теме. На своей Facebook-странице Стахов проводил прямые трансляции, в которых опроверг официальную информацию о коронавирусе. Также он организовывал пикеты и устраивал провокации в ковид-отделениях больниц.

В 2023 году Остап Стахов начал организовывать платные курсы, где после 21 дня всем прошедшим этот курс обещали выдать журналистские удостоверения.

23 мая 2024 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию не поддержал решение о регистрации трех медиа Остапа Стахива: «Галицькі вісті», «Ідея і чин», «Правозахисники».

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