На матрасе через Днестр до или пешком с проводником – женщина организовала схему для уклонистов

Женщина предлагала мужчинам пересечь границу Украины за 11 000 евро.

Правоохранители разоблачили женщину, которая организовала схему для выезда уклонистов за границу.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, за 10 000 – 11 000 евро жительница Волыни на своем автомобиле забирала мужчину из любого места Украины. Она везла его в приграничную зону в Черновицкой области, где в дальнейшем «клиенту» предлагала выбрать способ незаконного пересечения границы: либо по суше вне пункта пропуска с помощью проводников или на матрасе через реку Днестр в Республику Молдову.

Женщина была задержана во время получения 11 000 евро.

48-летней жители Волынской области сообщили о подозрении в организации вместе с сообщниками схемы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины за деньги.

Устанавливаются другие участники незаконной схемы пересечения границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.