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Правительство одобрило техническое задание на разработку информационной системы для НКРЭКУ по стандартам ЕС

14:51, 2 октября 2024
Система направлена на выявление манипуляций на энергетических рынках.
Правительство одобрило техническое задание на разработку информационной системы для НКРЭКУ по стандартам ЕС
Источник фото: interfax
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Кабинет Министров Украины одобрил техническое задание на разработку информационной системы для Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Это важный шаги в рамках выполнения Плана Украины по реализации инициативы ЕС Ukraine Facility. Об этом сообщает Минэкономики.

По словам первого заместителя министра экономики Алексея Соболева, инициатива направлены на интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС.

Новая система позволит объединить НКРЭКУ с платформами инсайдерской информации, администраторами передачи данных и выявлять информацию, свидетельствующую о возможных злоупотреблениях. Это часть индикатора, который соответствует регламенту REMIT - набору европейских правил, направленных на предупреждение злоупотреблений на оптовых энергетических рынках.

Разработка информационной системы для НКРЭКУ поможет интегрировать ее с рыночными операторами и предотвратить манипуляции на энергетических рынках. Это важная часть реформы, которая обеспечит прозрачность и стабильность на рынке энергоносителей в Украине и будет соответствовать европейским стандартам.

«Это хорошая новость для потребителей и компаний, особенно во времена нестабильности цен на энергоносители, ведь речь идет о дополнительной защите. Эта часть индикатора является составляющей реформы рынка электроэнергии, нацеленной на интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС и обеспечение эффективного функционирования внутренних энергетических рынков», - говорится в сообщении.

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