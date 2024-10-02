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Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки

14:47, 2 октября 2024
Президент сменил заместителей председателя Службы внешней разведки.
Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки
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Президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указы о кадровых изменениях в Службе внешней разведки.

Так, Президент назначил Олега Луговского первым заместителем председателя СВР Олега Иващенко. Ранее Олег Луговский был заместителем.

Владимир Зеленский также назначил заместителем председателя СВР Геннадия Богача.

Вместе с тем, уволен с должности заместитель Олег Синайко.

Отметим, что 1 октября Владимир Зеленский провел совещания с военным руководством.

«Отдельно был доклад руководителя ГУР Буданова, министра обороны Умерова о том, как наша разведка оценивает перспективы этого года, российские намерения, задачи, которые ставит Кремль перед их военными. Четко видим основные ориентиры того, на что именно следует ответить и как именно» - отметил Президент.

Напомним, в марте 2024 года президент Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Предыдущий глава Службы внешней разведки, Александр Литвиненко, был назначен секретарем СНБО.

Автор: Наталья Мамченко

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Служба внешней разведки

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